Посол заявил о возможности сотрудничества Саудовской Аравии с ЯНАО по газу

Российский посол в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что Саудовская Аравия могла бы сотрудничать в газовом секторе с Ямало-Ненецким автономным округом в формате государственно-частного партнерства, передает РИА «Новости».

«Саудовцы сейчас, насколько мне известно, ищут альтернативу энергетического сотрудничества… Складывается ситуация, когда идет сложение нескольких продуктивных факторов. Фактора развития двухсторонних отношений, заинтересованность развивать свой газовый сектор, наличие уникальных возможностей здесь, в России, в частности, как Ямал-СПГ», — сказал Козлов.

Он также выразил уверенность в своевременности обсуждения того, чтобы «попробовать подойти к дальнейшим стадиям освоения газовых месторождений и развития инфраструктуры на Ямале».