Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что торговый оборот между Россией и Германией вырос на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Торговый оборот за последнее время вырос на 20%, хотя текущий показатель в $57 млрд, конечно, еще далек от уровня 2012 года. Тогда он превышал $80 млрд. Есть положительная динамика по ключевым механизмам взаимодействия в экономике », — сказал Нечаев.

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Он также отметил, общественность в Германии осознает контрпродуктивность санкционной политики против России.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Германия полностью контролируется Россией.

Он подчеркнул, что Германия платит миллиарды долларов в год России.