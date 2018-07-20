Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов

Россельхознадзор, при проведении контроля белорусских шампиньонов, обнаружил, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Россельхознадзор выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны белорусского надзорного ведомства при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию России.

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«Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов, происхождением Республика Беларусь, до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может ввести временные ограничения в отношении белорусской продукции из-за западного кукурузного жука (диабротика).