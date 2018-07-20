На Украине нашли способ, как «остановить» строительство «Северного потока — 2»

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман нашла способ для «остановки» строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Она отметила, что Украине необходимо вернуть отношения с Россией «в разумное русло».

«Если Украина хочет остановить «Северный поток — 2», она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может», — сказала Герман.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак прокомментировал законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях против «Северного потока — 2».