Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара снизился на 3 коп. и составил 63,63 руб.

Курс евро вырос на 1 коп., до 74,15 руб.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3%, до $72,83 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 34,63 коп., до 73,48 руб., курс доллара поднялся на 37,4 коп., до 63,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 36,15 коп., составив 67,86 руб.

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