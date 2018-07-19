Новак сообщил о возможности возобновления энергодиалога России и США

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и США могли бы возобновить энергодиалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, интересной темой является взаимодействие двух стран на газовых рынках Азии, Европы и Америки.

«У нас был хороший инструмент взаимодействия и сотрудничества — энергодиалог «Россия-США», который не работает уже несколько лет. Можно было бы его возобновить, и мы могли бы обсуждать, в том числе, и развитие ситуации на мировых газовых и нефтяных рынках», — сказал Новак.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Евросоюз и Соединенные Штаты готовы к увеличению торговли сжиженным природным газом после завершения формирования соответствующей инфраструктуры.