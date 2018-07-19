Комитет Госдумы рекомендовал принять закон о страховании жилья от ЧС

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поддержать законопроект во втором чтении. … Решение принято. … На вторник (24 июля) ставим второе чтение», — сказал Аксаков.

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Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций практически готов ко второму чтению.

Он подчеркнул, что разногласия по законопроекту были устранены.

Данный законопроект был принят в первом чтении еще в 2015 году.