Госдума увеличила срок приема поправок к проекту об изменении пенсионной системы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок приема поправок к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлен до 24 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вчера комитет (Госдумы по труду и соцполитике) принял решение о продлении срока обсуждения поправок с 18 августа до 24 сентября», — сказал Володин.

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Главная новация законопроекта — постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В случае принятия законопроекта в текущей версии повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г. Данная мера затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Граждане указанных годов рождения, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 год и 56 лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.