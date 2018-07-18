АТОР прогнозирует рост турпотока в Россию на 20%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что поток иностранных туристов в Россию в следующем году может вырасти на 20%. Об этом сообщает RNS.

«У нас есть серьезный задел на то, что ЧМ приведет к увеличению турпотока как минимум на следующий год. Ранее мы прогнозировали, что в 2019 году поток иностранцев может вырасти на 20%. Сейчас, после завершения чемпионата мира по футболу, мы можем сказать, что это осторожный прогноз», — сказала Ломидзе.

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Она также добавила, что многие иностранные болельщики выразили желание посетить Россию после ЧМ-2018.

Ранее в АТОР рассказали о самом популярном иностранном курорте у россиян.