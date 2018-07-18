«Нафтогаз» заявил о необходимости остановить «Северный поток — 2»

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что трехсторонние переговоры по газу Росси, ЕС и Украины подтвердили необходимость приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что «Северный Поток — 2» не должен быть построен», — написал Витренко в фейсбуке.

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Он также добавил, что позиции Украины и Европейской комиссии на переговорах были очень конструктивными.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа прошли конструктивно.