«Ъ»: Франция может возобновить работу торгпредства в России

Власти Франции могут возобновить деятельность российского отделения агентства по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене Business France к осени текущего года. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что в Париже намерены провести тендер, в результате которого у агентства появится возможность иметь своего официального представителя в России. В таком случае торговое представительство будет находиться вне стен посольства, но при этом иметь статус, который устроит российские власти.

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В газете уточнили, что условия тендера в данный момент неизвестны, однако источник отметил, что в нем могут принять участие такие организации, как франко-российская торгово-промышленная палата и дом французского предпринимательства.

Ранее сообщалось, что посольство Франции закрыло торгпредство в России.