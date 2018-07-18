Доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума

Вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.

В данный момент Россия занимает то же положение, что и в 2007 году, когда начала делать крупные инвестиции в государственные облигации США. До этого российская сторона не производила крупных инвестиций в госдолг Соединенных Штатов. Максимальное количество российских вложений произошло в октябре 2010 года, когда были инвестированы $176,3 млрд.

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Также из данных минфина следует, что с апреля по май портфель российских вложений в казначейские обязательства США сократился сразу втрое.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга США.