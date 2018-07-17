ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ставки по ипотеке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Она отметила, что объем ипотечных кредитов продолжает расти высокими темпами.

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«22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина сообщила, что россияне стали больше брать ипотечных кредитов.

Глава ЦБ подчеркнула, что такой быстрый темп роста ипотечных кредитов «заставляет» ЦБ все время смотреть за качеством ипотеки.