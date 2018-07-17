Число безработных в России снизилось на 1% за неделю

Численность безработных граждан в России с 4 по 11 июля снизилась на 1% и составляет 700 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Марий Эл, Бурятия, Адыгея, Волгоградской, Челябинской, Магаданской, Ульяновской областях.

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Повышение уровня безработицы произошло в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Севастополе, Архангельской и Омской областях.

В Сахалинской области численность безработных не изменилась.

На 11 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллионов единиц.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 1,3%.