В России снизится пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа понизится на $3,7, до $135,4. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

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Пошлина на сжиженный газ составит $18,1, на чистые фракции СУГ — $7,2. Пошлина на высоковязкую нефть в августе понизится до $22,4.

В свою очередь пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $40,6 за тонну, на темные — $135,4 за тонну.

Ранее в Fitch рассказали об объеме закупаемой США российской нефти.