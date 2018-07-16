США готовы сделать уступки странам, которые не успевают отказаться от нефти Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США могут сделать исключения для некоторых стран, которые не успеют отказаться от иранской нефти до введения американских санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотим сократить импорт нефти (из Ирана) до нуля, но в некоторых случаях, если люди не могут это сделать за один день, мы рассмотрим исключения», — сказал Мнучин.

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Ранее министр финансов США сообщил, что Вашингтон готов ввести санкции против Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана.

По его словам, США планируют вводить санкции против любых стран, которые закупают нефть связанную с Ираном.