Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $200 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Китай 16 июля обратился в иском в ВТО в связи с предлагаемыми мерами обложить дополнительными пошлинами ввозимые в США китайские товары на сумму $200 млрд» , — сказано в заявлении ведомства.

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Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз и Китай договорились создать совместную группу по вопросу реформирования ВТО.

Как стало известно, администрация президента США решила ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. По данным СМИ, Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров.