ЕС и Китай намерены реформировать ВТО

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз и Китай договорились создать совместную группу по вопросу реформирования ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов», — сказал Юнкер.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации (ВТО) ответными действиями за «плохое обращение» с США.

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что пока преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из ВТО.