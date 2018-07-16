Песков рассказал об обеспокоенности Москвы заявлениями США по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена заявлениями Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2». Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Пескова, важно помнить, что газопровод является крупным международным проектам, где задействованы многие акционеры из разных стран.

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«И конечно, когда угрожают этим акционерам или угрожают России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, — это вызывает серьезную обеспокоенность», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал о взаимном уважении президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.