Минсельхоз подсчитал потери урожая из-за погоды

Потери урожая зерна в России из-за погодных условий могут составить около 30 млн тонн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минсельхоза.

«В 2018 году в ряде субъектов России наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской республики, республики Крым, Волгоградской области, республики Алтай, республики Калмыкия. Также режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях», — заявили в министерстве.

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Также стало известно, что еще в восьми субъектах России режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы в Алтайском крае, Архангельской области, республике Саха (Якутия), Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях и в Забайкальском крае.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз повысил прогноз по объему экспорта зерна.