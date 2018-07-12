Минфин не исключил появления еще одного банка для гособоронзаказа

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что Промсвязьбанк не будет единственным банком, который обслуживает гособоронзаказ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что президент и правительство определили в качестве головного банка Промсвязьбанк.

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«Есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто, ни правительство, ни Центральный банк не видит необходимости исключения этих банков. Промсвязьбанк не будет единственным банком, который будет обслуживать гособоронзаказ», — сказал Моисеев.

Ранее замминистра финансов сообщил, что власти определили механизм передачи банками активов оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк.