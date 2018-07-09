Минфин установил минимальную цену на всю водку от 37 до 40 градусов

Минфин России установил минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ.

Уточняется, что ранее МРЦ на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляла 196 руб, от 38 до 39 градусов — 201 руб, а от 39 до 40 градусов — 205 руб.

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Теперь МРЦ на всю водку от 37 до 40 градусов установлена на уровне 205 руб. за поллитровую бутылку.

Отмечается, что минимальная отпускная цена на водку с завода-производителя составляет 173 руб, оптовая — 178 руб.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское.