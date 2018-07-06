«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» по транзитным тарифам

«Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома» с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом». Об этом сообщается на сайте украинской компании.

«Нафтогаз» требует пересмотреть тарифы с 2013 года. Требования предварительно оцениваются в $11,5 млрд без учета процентов.

Реклама

«Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», — говорится в сообщении.

Ранее «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в «сознательном манипулировании словами».