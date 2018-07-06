США начали торговую войну с Китаем

США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлины на товары из Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«США 6 июля начали взымать ввозную пошлину в размере 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд, США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что угрозы американской стороны в отношении КНР и других международных партнеров являются «психологическим террором».

По словам Фэн, введение повышенных пошлин нанесет удар по производственным цепочкам в мире.