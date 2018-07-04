«Натали Турс» рассчитывает продолжить отправлять туристов на курорты с октября

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания надеется с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что ситуация с туроператором нормализуется в самое ближайшее время.

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«Мы предполагаем с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты», — сказал Воробьев.

Он также добавил, что туроператор начнет открывать направления, как только компании удастся восстановить отношения с партнерами.

Ранее Воробьев сообщил, что компания вынуждена аннулировать туры.

Он подчеркнул, что на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнерами.