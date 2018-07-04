МЭР прогнозирует замедление темпов роста ВВП
Минэкономразвития прогнозирует темп роста ВВП по итогам 2019 года на уровне 1,4 %. Об этом сообщается в материалах ведомства.
«Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9 %. В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми с предыдущим годом», — заявили в МЭР.
Реклама
Также в ведомстве отметили, что следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики.
Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП России за первый квартал.