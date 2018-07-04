Центробанк скорректирует прогноз по цене на нефть из-за решения ОПЕК+

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Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ будет корректировать свой прогноз по цене на нефть из-за решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прогноз минимально мы будем все равно менять. Исходя из текущих трендов: пока решение ОПЕК и вообще динамика нефтяных цен мягкая. То есть ОПЕК решил увеличить производство, но не настолько сильно, чтобы цены существенно поменялись», — сказала Юдаева.

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Она также добавила, что регулятор в краткосрочном периоде наблюдает, что цены на нефть пока сохраняются на высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.