Депутат Рады предложил «залить» Россию водкой и спиртом

Депутат украинской Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна призвал «залить» Россию водкой и спиртом, чтобы заработать больше денег. Об этом он сказал изданию «Гордон».

«Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой!», — заявил Барна.

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По его мнению, высокие продажи украинского алкоголя в России будут означать, что население Украины «работает», в то время как из россиян «выкачиваются» финансовые ресурсы. Барна добавил, что Россия «индустриально деградирует», так как в стране «нет производства».

Депутат также сказал, что украинской стороне следует покупать меньше товаров из России. Он посетовал, что Украина при этом не сможет отказаться от покупок нефти, газа и стержней ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что на Украине может остановиться производство водки.