Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока — 1»

На Украине придумали, как «наказать» Россию, взыскав с нее «долг» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом пишет «Обозреватель».

Так, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева предложила арестовать часть акций «Северного потока — 1».

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«Мы можем арестовать акции «Северного потока – 1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», — предположила Яковлева.

По ее словам, если Украина будет выигрывать, то можно «двигаться по тому же пути».

«Как только будут арестованы акции «Северного потока-1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», — полагает Яковлева.

Ранее суд Швеции остановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту украинского «Нафтогаза» с «Газпромом». Позднее «Нафтогаз» попытался обжаловать решение, однако суд не встал на сторону украинской госкомпании.