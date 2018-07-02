Источник рассказал, когда стоит ожидать решение ЕС по антироссийским санкциям

Формальное решение Евросоюза о продлении на полгода антироссийских санкций ожидается к концу текущей недели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

«Решение ожидается к концу этой недели, но установленного времени нет», — сказал источник.

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Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции.

Как отмечается, лидеры ЕС решили продлить санкции против России на шесть месяцев.

В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций.