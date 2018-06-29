РЖД сократит более 40 тысяч своих сотрудников

Российские железные дороги (РЖД) намерены сократить численность сотрудников на 42 тыс. человек к 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.

Уточняется, что на данный момент в РЖД работают 737,4 тыс. человек.

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Как стало известно, численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий.

В РЖД отметили, что после подобных мер средняя зарплата в компании вырастет примерно до 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило уставный капитал РЖД на 26 млрд руб.

Также сообщается, что в устав РЖД внесены изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.