РЖД сократит более 40 тысяч своих сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) намерены сократить численность сотрудников на 42 тыс. человек к 2025 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.
Уточняется, что на данный момент в РЖД работают 737,4 тыс. человек.
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Как стало известно, численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий.
В РЖД отметили, что после подобных мер средняя зарплата в компании вырастет примерно до 80 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что правительство увеличило уставный капитал РЖД на 26 млрд руб.
Также сообщается, что в устав РЖД внесены изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.