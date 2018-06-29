Мантуров выступил за создание отечественных больших газовых турбин

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия должна самостоятельно разработать большие газовые турбины для тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть возможности делать установки и совместно с иностранцами — эти предложения могут рассматриваться параллельно. Но у нас должна быть своя компетенция и своя газовая турбина большой мощности — меня в этом не переубедить», — сказал Мантуров.

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В апреле сообщалось, что первая российская газовая турбина большой мощности сломалась во время испытаний.

По словам одного из источников, причиной поломки стал дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.