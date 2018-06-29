Правительство продлило срок действия нулевой ставки вывозной пошлины на пшеницу

Правительство продлило срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля следующего года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Таким образом, возможен дополнительный вывоз зерна на экспорт. В связи с этим подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлён до 1 июля 2019 года», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что данное решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.

Ранее сообщалось, что правительство поручило упростить валютный контроль при экспорте.

Также было поручено ввести стимулирующий налоговый режим и администрирование, в том числе при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг.