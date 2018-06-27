Тиньков инвестирует до $20 млн в покупку ГДР TCS Group Holding

TCS Group Holding получила от основателя и контролирующего акционера Олега Тинькова уведомление о планах увеличить свою долю участия в ней.

Тиньков планирует выкупить ГДР TCS Group Holding на сумму до $20 млн.

На 25 июня 2018 года Тиньков уже приобрел 439 921 ГДР Группы на сумму $9,2 млн.

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Также в июне TCS Group Holding получила уведомление о сделках по выкупу ГДР зампредседателя правления, директором платежных систем Тинькофф Банка Анатолием Макешиным.

С рентабельностью капитала выше 68% мы уже являемся одним из самых прибыльных банков в мире, заявил Олег Тиньков.

«Я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти, и что благодаря нашим усилиям TCS Group Holding сможет войти в число наиболее успешных игроков на мировом рынке финтех-услуг», — отметил он, подчеркнув, что именно поэтому и решил увеличить свою долю в этом бизнесе.

«Рад, что мои коллеги из числа руководства компании последовали моему примеру», — подчеркнул Тиньков.