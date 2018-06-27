Медведев: альтернативы у ВТО нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ставит под вопрос свое членство во Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Более того, мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует», — сказал Медведев.

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Он отметил, что России также необходимо научиться использовать полностью доступный в рамках ВТО инструментарий.

Ранее Орешкин сообщил, что страны-участницы Всемирной торговой организации пока не могут прийти к консенсусу по взаимодействию.

Он также подчеркнул, что на уровне ВТО есть такая проблематика, что стороны не готовы договариваться.