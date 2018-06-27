Орешкин сообщил подробности по приватизации «Совкомфлота»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития отмечает большой прогресс в реализации плана приватизации «Совкомфлота». Об этом сообщает РИА «Новости».

«На самом деле, прогресс очень большой есть, скоро будет объявлено о нем, о прогрессе. Сначала о прогрессе, потом о сделке, которая в результате этого прогресса (осуществится)», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что МЭР не рассчитывает на приватизацию других госактивов в текущем году.

Ранее Орешкин сообщил об обсуждении Россией и Китаем приватизации «Совкомфлота».

По словам главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, сделка по приватизации «Совкомфлота» находится в высокой стадии готовности.