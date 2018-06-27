Премьер Италии выступил против автоматического продления антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что продление европейских санкций против России не должно происходить автоматически. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На саммите 28 и 29 июня в Брюсселе будут обсуждаться отраслевые санкции в отношении России. Мы считаем, что их продление не должно быть автоматическим. Необходима осторожность, санкции являются средством, а не целью», — сказал Конте.

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Он подчеркнул, что власти Италии продолжают уделять большое внимание поддержке российского гражданского общества.

Ранее сообщалось, что представители австрийского бизнеса выступили против экономических санкций в отношении России, поскольку они вредят местной промышленности.