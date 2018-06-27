Клинцевич назвал Данию самым слабым звеном

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что США оказали колоссальное давление на Европу в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ФАН.

«Соединенные Штаты оказали колоссальное давление на Европу, и, как мы видим, самым слабым звеном оказалась Дания, которая является верным американским вассалом. Остальные европейские страны все-таки думают о европейских ценностях, думают о своей независимости, думают о своих гражданах», — сказал Клинцевич.

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Он также отметил, что действия Дании ухудшат в первую очередь положение самих европейцев.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что правительство страны планирует задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».