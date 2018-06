Шефчович рассказал об ожиданиях по началу переговоров с Россией и Украиной по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ожидает начала трехстороннего диалога по газу с Россией и Украиной в июле.

«(Встреча) с министром энергетики Новаком (глава Минэнерго России Александр Новак) на полях газового конгресса в Вашингтоне. Акцентировал внимание на приоритете ЕК по перспективному трехстороннему процессу с Россией и Украиной. Время поджимает, я с нетерпением жду его начала, в идеале в июле», — написал Шефчович в твиттере.

Ранее генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори сообщил, что Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража.

W/#Energy Minister Novak on the margins of the @WGC2018 in #Washington. Focused on the @EU_Commission's priority of a prospective trilateral process w/#Russia & #Ukraine. As time is of the essence, I'm looking forward to its start ideally in July. Stay tuned! pic.twitter.com/xLYFB1tPEB