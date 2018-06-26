ФНС намерен протестировать регионах новый налог для самозанятых

Глава ФНС Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что ведомство намерено с 1 января следующего года протестировать новый налог на самозанятых в четырех регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах (это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан)… Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию», — сказал Мишустин.

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В свою очередь Путин поддержал эту инициативу.

Ранее сообщалось, что правительство планирует расширить категорию самозанятых.