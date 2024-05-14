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Президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах

Президент Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах

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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как грузинский парламент большинством голосов окончательно принял законопроект в третьем чтении, его должна подписать президент страны — только тогда он вступит в силу.

Однако, несмотря на наличие у Зурабишвили права вето, ее отказ можно обойти простым большинством голосов в парламенте — которым правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обладает.

До этого ряд депутатов Европарламента написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом ввести санкции против одобривших в грузинском парламенте законопроект об иноагентах, санкции могут коснуться в том числе и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге «за» проголосовали 84 депутата, «против» — 30.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Зурабишвили сделает заявление в эфире CNN.

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