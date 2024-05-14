Президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как грузинский парламент большинством голосов окончательно принял законопроект в третьем чтении, его должна подписать президент страны — только тогда он вступит в силу.

Однако, несмотря на наличие у Зурабишвили права вето, ее отказ можно обойти простым большинством голосов в парламенте — которым правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обладает.

До этого ряд депутатов Европарламента написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом ввести санкции против одобривших в грузинском парламенте законопроект об иноагентах, санкции могут коснуться в том числе и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге «за» проголосовали 84 депутата, «против» — 30.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Зурабишвили сделает заявление в эфире CNN.