Ученые нашли древнейшего предка пауков и скорпионов

Швейцарские палеонтологи из Лозаннского университета нашли древнейшего предка современных скорпионов, пауков, мечехвостов и других членистоногих. Существо получило название Setapedites richis, или сетапедит. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Современные скорпионы, пауки и мечехвосты относятся к обширной линии членистоногих, возникшей на Земле почти 540 млн лет назад. Все они принадлежат к подтипу хелицератов, то есть, обладающих хелицерами — клешнями, которые используются для укусов, захватов добычи или введения яда.

Ученые проанализировали более 100 окаменелостей возрастом около 478 млн лет с помощью 3D-сканирования. Они обнаружили в образцах крошечное ископаемое, которое признали недостающим звеном между членистоногими кембрийской эпохи (505 млн лет назад) и их современными потомками.

Сетапедиты достигали длины от пяти до 10 миллиметров. Несмотря на малые размеры, исследователи впервые с их помощью проследить всю линию хелицератов от древнейших видов до ныне существующих скорпионов и пауков.

Ученые пояснили, что название рода сетапедитов происходит от латинских слов «seta» — «щетина» и «pedes», что значит «ноги», поскольку конечности этих существ были покрыты щетинообразными структурами.

Ранее паленотологи нашли целый скелет гигантского предка белой акулы.