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«Это была пытка»: страдающая от склероза звезда «Друзей» рассказала об анорексии

Актриса Эпплгейт призналась, что годами голодала ради фигуры

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Jordan Strauss/AP

Актриса Кристина Эпплгейт, страдающая от рассеянного склероза, рассказала о борьбе с анорексией. 50-летнюю актрису, высказавшуюся в подкасте MeSsy, цитирует TooFab.

По словам Эпплгейт, когда в 15 лет она прошла кастинг в ситком «Женаты. С детьми», мать подписала ее на программу похудения Weight Watchers.

«Я годами голодала, это была пытка. А мать соревновалась со мной, если я худела до 49 кило, она сразу интересовалась, как я это сделала. А у меня просто было расстройство пищевого поведения — я съедала по пять орехов миндаля в день, а если съедала шесть, то плакала и не хотела выходить из дома», — вспоминает она.

Состояние Эпплгейт беспокоило членов съемочной команды — она похудела настолько, что костюмерам приходилось перешивать для нее одежду самого маленького, 40-го размера.

После постановки диагноза «рассеянный склероз» в 2021 году Эпплгейт набрала 20 килограммов из-за приема жизненно необходимых препаратов и переживает, что расстройство пищевого поведения вернется к ней.

Кристина Эпплгейт также известна по сериалам «Прощай навсегда», «Друзья», фильмам «Милашка» и «Очень плохие мамочки».

Накануне она призналась, что носит подгузники из-за своего тяжелого заболевания.

Ранее дочь Брюса Уиллиса Румер заявила, что родители ходили при ней голышом.

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