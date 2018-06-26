МЭА ожидает стагнацию спроса на газ в ЕС

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает стагнацию спроса на газ в Европе в период до 2023 года. Об этом сообщается в материалах агентства.

Помимо этого, агентство прогнозирует стагнацию спроса на газ в Японии и Корее.

«Потребление газа в Евразии незначительно уменьшается из-за слабого экономического роста. Ожидается, что чистые импортеры, такие как Европа, Япония и Корея, будут демонстрировать стагнацию спроса на газ», — заявили в МЭА.

Ранее председатель управляющего совета оператора Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».