Число безработных в России снизилось почти на 0,3% за неделю

Численность безработных граждан в России с 13 по 20 июня снизилась на 0,3% и составляет 721,9 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Северная Осетия — Алания, Камчатском крае, Магаданской, Псковской, Челябинской областях, Севастополе и Санкт-Петербурге.

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Повышение уровня безработицы произошло в республике Тыва, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Костромской, Новосибирской, Курганской областях.

На 20 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 103 тысячи 118 человек.