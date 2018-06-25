Глава Минтранса допустил увеличения субсидии для авиаперевозок

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что субсидии авиаперевозок могут быть увеличены на 700 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

При этом, по его словам, финансирование внутри программы по субсидированию авиаперевозок будет перераспределено в пользу Дальнего Востока.

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Он также добавил, что данное перераспределение поможет решить проблему с авиабилетами дальневосточного направления.

Ранее Дитрих заявил, что в связи с подорожанием топлива Минтранс предлагает увеличить субсидии авиаперевозок на Дальний Восток.

Он также добавил, что правительство внимательно рассматривает данный вопрос.