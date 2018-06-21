Турция вводит ответные меры на пошлины США

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что страна вводит против США пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в $300 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данные действия послужат ответом Турции на введение США пошлин на сталь и алюминий.

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«США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий. Мы экспортируем сталь в США на $1,18 млрд, а импортируем из этой страны товаров на $1,3 млрд. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось», — сказал Зейбекчи.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пришла к соглашению по ответным мерам на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий.

ЕС введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду.