Власти намерены сохранить льготы по НДПИ при налоговом маневре в нефтянке

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти планируют сохранить действующие льготы по НДПИ при совершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти изменения начнут действовать начиная со следующего года, в течение ближайших шести лет. Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ», — сказал Медведев.

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Он уточнил, что речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также о добыче газового конденсата.

Ранее сообщалось, что кабмин внес в Госдуму правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты.