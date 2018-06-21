В ОПЕК рассказали об ожиданиях Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти

В Саудовской Аравии рассчитывают, что страны соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) увеличат добычу на 600-800 тыс. баррелей в день, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в ОПЕК.

По данным издания, Саудовская Аравия хочет, чтобы данный объем предполагаемой добычи нефти был пропорционально разделен между странами ОПЕК+, способными поднять производительность. Отмечается, что в данный момент предложение Эр-Рияда еще до конца не оформлено. Источник сообщает, что оно будет обсуждаться на встречах представителей Саудовской Аравии с чиновниками России и стран, которые входят в ОПЕК.

Ранее первый замминистра энергетики Алексей Текслер выразил уверенность, что что члены ОПЕК+ достигнут соглашения по увеличению добычи нефти.