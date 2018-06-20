Walt Disney повысил размер сделки по приобретению 21st Century Fox

Компания Walt Disney повысила сумму своего предложения по покупке 21st Century Fox. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как стало известно, вместо $52 млрд Disney готов предложить $71,3 млрд.

«Приобретение 21st Century Fox принесет значительную финансовую выгоду акционерам обеих компаний. После шести месяцев планирования интеграции мы еще более уверены в стратегической выгоде приобретения активов и таланта Fox», — заявил глава Walt Disney Роберт Айгер.

Ранее сообщалось, что конгломерат Comcast предложил $65 млрд за покупку большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox.